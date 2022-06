Roma, 1 giu. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la presidenza russa non ha mai escluso la possibilità di un incontro tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma che dovrebbero essere fatti dei preparativi per tenerlo. “Se Putin e Zelensky si incontreranno, sarà solo per finalizzare un documento”, ha spiegato Peskov.

