Washington (Usa), 31 mag. (LaPresse) – Gli Stati Uniti invieranno alle forze ucraine “più sistemi missilistici avanzati con munizioni che consentiranno di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden in un intervento pubblicato sul New York Times.

