Parigi (Francia), 1 giu. (LaPresse/AP) – Rafael Nadal ha battuto Novak Djokovic in 4 set 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4) in una partita monumentale nei quarti di finale del Roland-Garros compiendo un passo in più verso il trionfo numero 14 al torneo del Grande Slam su terra battuta e il 22esimo trofeo dello Slam in assoluto.

