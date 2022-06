Roma, 1 giu. (LaPresse) – “La Russia in questo mondo difficile”, “in rapida evoluzione”, “aumenterà solo la sua forza, indipendenza, sovranità, ne sono sicuro”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata internazionale dei bambini. Lo riporta la Tass.

