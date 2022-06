Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Abbiamo deciso, per rompere questo muro di silenzio” sui referendum sulla giustizia, “di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a mezzanotte”. Lo ha annunciato il senatore della Lega, vicepresidente di palazzo Madama, Roberto Calderoli,in una conferenza stampa alla sede del Partito Radicale. “Rispetto al menù di Pannella che prendeva tre cappuccini al giorno- ha aggiunto – io sono intollerante al latte e mi accontenterò di tre caffe. Chiederemo il coinvolgimento degli eletti di vari livelli e delle persone qualunque che potranno segnalare la loro partecipazione. O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte”, ha concluso.

