Roma, 1 giu. (LaPresse) – “La notizia della revoca di Mario Orfeo dall’incarico di direttore dell’approfondimento informativo è una decisione che deve essere oggetto di chiarimento e confronto di fronte alla Commissione di Vigilanza. La sostituzione della direzione di un settore di rilevanza strategica per l’informazione pubblica, peraltro in periodo di par condicio elettorale, non può avvenire senza che vengano rese note le motivazioni che hanno portato a tale determinazione nonché le azioni che l’azienda intende mettere in atto per procedere rapidamente alla copertura di questa posizione così delicata. Per tale motivo ho deciso di convocare urgentemente l’ad in audizione di fronte alla Commissione di Vigilanza”. Così il Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, senatore Alberto Barachini.

