Milano, 1 giu. (LaPresse) – L’Ucraina ha battuto la Scozia, in Scozia, per 3-1 nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. I gol ucraini di Yarmolenko (33′), Yaremchuk (49′) e Dovbyk (95′). Per gli scozzesi ha accorciato le distanze McGregor al 79′. Ora per l’Ucraina c’è l’ultimo scoglio, lo spareggio con il Galles domenica. Chi vincerà andrà ai Mondiali.

