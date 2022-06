Modena, 1 giu. (LaPresse) – “L’udienza di convalida verrà fissata, molto probabilmente, venerdì perché non abbiamo ricevuta alcuna comunicazione”. A dirlo è l’avvocata Francesca Neri, legale della babysitter 32enne accusata di tentato omicidio per il bambino caduto ieri dal secondo piano di un appartamento a Soliera, in provincia di Modena. “La mia assistita è ancora molto scossa e, durante gli interrogatori, non è riuscita a fornire particolari sull’accaduto”, ha detto ancora Neri.

