San Francisco (California, Usa), 1 giu. (LaPresse/AP) – “È la fine di un’era. La mia cara amica e partner Sheryl Sandberg si è dimessa dalla carica di Coo di Meta”. Così in un post su Facebool il Ceo di Meta Mark Zuckerberg precisando di non aver intenzione di sostituire Sandberg nella struttura esistente dell’azienda, visti i tanti ruoli avuti da Sandberg, ma di aver indicato Javier Olivan come nuovo Coo di Meta.

