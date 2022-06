Palermo, 1 giu. (LaPresse) – Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato all’ergastolo Antonio e Calogero Bellavia per l’omicidio di Mario Jakelich, ucciso nel settembre 2016 a Liegi in Belgio. Assolti entrambi invece dall’accusa di aver colpito a morte Carmelo Ciffa, un mese dopo a Favara in provincia di Agrigento. Il gup ha condannato altri quattro imputati per quella che è stata battezzata la faida Favara-Liegi, che dal 2016 al 2018 ha portato a cinque omicidi e una decina di agguati falliti. Il giudice ha inflitto 14 anni a Calogero Ferraro, 5 anni e 4 mesi a Carmelo Nicotra, ferito in uno degli agguati del 2017 a Favara, che ha sempre negato di conoscere i suoi attentatori, 6 anni a Gerlando Russotto, 2 anni e 4 mesi a Salvatore Vitello, titolare di un camping a San Leone, per aver aiutato Nicotra ad occultare le prove dell’attentato nei suoi confronti. Unico assolto Calogero Gastoni, imputato per l’omicidio di Emanuele Ferrara nel marzo del 2018. Anche per lui i pm Alessia Sinatra e Claudio Camilleri avevano chiesto l’ergastolo.

