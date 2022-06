Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Non siamo in un periodo di carenza di gas, è semplicemente speculazione, non è accettabile che il gas possa avere un aumento in 7 ordini di grandezza e speculazione. Così la concorrenzialità delle aziende europee e’ scesa e molte aziende hanno chiuso. Ma la quantità di gas prodotta dal pianeta è rimasta costante”. Lo dice il ministro della Transizione economica Roberto Cingolani al festival della economia di Torino.

