Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Oserei dire siamo già in recessione da un certo punto di vista, stiamo rallentando sulla transizione ecologica, e dobbiamo considerare gli investimenti per ricostruire l’ Ucraina, ci saranno conseguenze a lungo termine per questi eventi accaduti negli ultimi mesi, l’unica cosa che possiamno fare è imparare la lezione”. Così il ministro della Transizione economica Roberto Cingolani al festival della economia di Torino.

