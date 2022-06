Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia”. “Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita”. Così in un post su Instagram l’attore Johnny Depp dopo che la giuria di Fairfaix, Virginia, ha riconosciuto l’ex moglie Amber Heard colpevole di diffamazione nei suoi confronti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata