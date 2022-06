Fairfax (Virginia, Usa), 1 giu. (LaPresse/AP) – “La delusione che sento oggi va al di là di ogni parola. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non è bastata davanti allo spropositato potere e influenza del mio ex marito”. Così in una nota pubblicata sul suo account Twitter Amber Heard dopo la sentenza che ha riconosciuto la diffamazione a suo carico nei confronti dell’ex marito Johnny Depp, condannandola in totale a pagare 15 milioni di dollari.

