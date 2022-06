Roma, 1 giu. (LaPresse) – Nella versione dell’art.6 della delega fiscale, che modifica il catasto, che fa seguito all’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza, salta il riferimento al “valore patrimoniale” e alla “rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato” per definire il valore di ogni unità immobiliare. E’ quanto prevede il testo coordinato dell’accordo che verrà votato nella commissione Finanze della Camera sotto forma di emendamento del relatore. Stralciata dal testo anche la possibilità di “prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato”.

