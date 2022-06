Cagliari, 1 giu. (LaPresse) – Tragedia in un’abitazione di Flumini di Quartu, nel cagliaritano. Una giovane mamma, Andrea Nairi, 27 anni, è morta, stando a quanto si apprende, in seguito a una caduta. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il suo compagno, che con i soccorritori ha ricostruito la vicenda: dopo la caduta la giovane donna si sarebbe rialzata, fatta una doccia e messa a letto. Poco dopo, il peggioramento e la richiesta di aiuto al 118, ma i soccorritori non hanno potuto far nulla per salvarla. Saranno ora le indagini a chiarire cosa sia successo. Lascia il compagno e una bimba di 15 mesi.

