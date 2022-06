Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Il ruolo dei Prefetti, che operano come laboriosi attori di unità e di coesione sociale, è, ancora una volta, cruciale. Nei compiti di garanzia delle libertà civili, come nell’impegno per la tutela della legalità e della sicurezza, nel costante confronto con gli enti locali e nell’azione di mediazione sociale, nella gestione dei fenomeni migratori come delle emergenze, i Prefetti si pongono quali interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d’Italia, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale.

