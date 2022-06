Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse, come quella dell’emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali, gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a interpretare il proprio ruolo con accresciuto spirito di servizio e con l’obiettivo di offrire soluzioni tempestive ed efficaci”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d’Italia, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale.

