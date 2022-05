Bruxelles, 31 mag. (LaPresse) – “C’è in funzione in Croazia l’oleodotto Adria, in cui possiamo aumentare la capacità in modo che nel tempo consegnino il petrolio in Ungheria. Il tempo necessario per questo aumento di capacità è stato stimato in circa 45-60 giorni.

