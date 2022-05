Bruxelles, 31 mag. (LaPresse) – Rispetto all’ultima bozza circolata delle conclusioni del Consiglio europeo è stata aggiunta nel testo finale adottato una frase che garantisce l’Ungheria in caso di stop al flusso da Mosca. “In caso di interruzioni improvvise della fornitura, saranno introdotte misure di emergenza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. A tale riguardo, la Commissione monitorerà e riferirà regolarmente al Consiglio sull’attuazione di tali misure per garantire condizioni di parità nel mercato unico dell’Ue e la sicurezza dell’approvvigionamento”, si legge nel testo delle conclusioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata