Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Ho solo raccomandato al riguardo, in una recente audizione al Copasir, che anche se non voglio entrare nei rapporti che persone di governo possano avere, l’importante è che questi rapporti siano trasparenti”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull’annunciato viaggio a Mosca del leader della Lega, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata