Roma, 31 mag. (LaPresse) – Lyudmila Denisova, Commissario per i diritti umani del parlamento di Kiev, presenterà ricorso contro la mozione di sfiducia nei suoi confronti votata dall’Aula. Lo riporta Unian. “Sono stata licenziata contrariamente alla Costituzione, alle leggi dell’Ucraina e agli standard internazionali. Farò ricorso contro questa decisione in tribunale. La legge è uguale per tutti”, ha scritto su facebook.

