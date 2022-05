Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Bene la decisione dei leader dell’UE di vietare il petrolio russo. Una decisione storica per paralizzare la macchina da guerra di Putin. La nostra unità è la nostra forza”. Così l’Alto Rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue Josep Borrell in un tweet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata