Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Ci sono alcune differenze tra la situazione Ue e Usa. Il tasso di inflazione è alto, ma in Italia, esclusa l’energia e il cibo, è basso e le aspettative di inflazione non sono particolarmente cresciute. Le previsioni non sono ancora entrate nei comportamenti degli agenti economici”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata