Roma, 31 mag. (LaPresse) – “L’Eni ha spiegato molto bene perché può pagare e non evita le sanzioni. I russi hanno fatto delle condizioni di pagamento diversi. In alcuni casi se non si paga in rubli le forniture vengono sospese. Nel nostro caso la fornitura si intende pagata quando è stato fatto il versamento in euro, che viene poi convertito in rubli da Gazprom sul mercato. L’Eni si è rivolta anche a un tribunale arbitrale in Svezia per chiedere se questa forma di pagamento viola il contratto esistente. Devo dire che l’Eni è stata molto molto trasparente a differenza di altre società europee che avevano già aperto i conti in rubli”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles.

