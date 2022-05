Ferrara, 31 mag. (LaPresse) – Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, ed è stato ricoverato all’ospedale di Cona in condizioni gravissime. Lo hanno fatto sapere i carabinieri della città emiliana. La dinamica esatta è ancora da accertare, anche perché l’intervento è ancora in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata