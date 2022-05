Roma, 31 mag. (LaPresse) – “La risposta è no”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, rispondendo a chi gli chiede se in futuro sia interessato a incarichi internazionali dopo la fine del suo mandato come premier.

