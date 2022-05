Milano, 31 mag. (LaPresse) – I ministri degli Esteri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America), e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europe, condannano “con la massima fermezza il lancio dell’ennesimo missile balistico intercontinentale (ICBM) condotto il 25 maggio 2022 dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea” e chiedono a Pyongyang di “impegnarsi a livello diplomatico per la denuclearizzazione e ad accettare le ripetute offerte di dialogo avanzate dagli Stati Uniti, dalla Repubblica di Corea e dal Giappone”. È quanto si legge in una nota emessa dai ministri degli Esteri del G7 in cui si sottolinea come il lancio sia “un’ulteriore palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” che “mina la pace e la sicurezza internazionali”.

