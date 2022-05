Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Un canadese ucciso dalla violenza delle armi da fuoco è uno di troppo. Ecco perché abbiamo vietato 1.500 tipi di armi da fuoco d’assalto militari. Ed è per questo che oggi abbiamo depositato un disegno di legge per rafforzare ulteriormente il controllo delle armi in Canada” attraverso il quale “andremo avanti con il congelamento nazionale della proprietà delle armi. In altre parole, non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importare pistole in qualsiasi parte del Canada una volta che questo disegno diventerà legge”. Lo ha annunciato il presidente del Canada Justin Trudeau in una serie di tweet dopo il suo intervento davanti alla stampa nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata