Torino, 30 mag. (LaPresse) – Catherine Colonna, ministra degli Esteri francese, è arrivata a Kiev. Si tratta del primo viaggio di un ministro francese in Ucraina dallo scoppio della guerra. “In Ucraina per rimarcare la vicinanza della Francia al popolo ucraino”, ha scritto in un tweet. Durante la sua visita l’esponente del governo francese incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo ucraino Dmytro Kouleba. In mattinata invece si recherà a Bucha. La ministra “desidera mostrare la solidarietà della Francia al popolo ucraino e la sua piena determinazione nel rafforzare il sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione russa”, si legge in un comunicato del Quai d’Orsay.

