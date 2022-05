Roma, 30 mag. (LaPresse) – “Non penso che persone sane possano vedere in lui qualche segnale di malattia. Appare in tv ogni giorno e tutti possono leggere e ascoltare i suoi discorsi”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista alla Tv francese Tf1 smentisce le voci secondo cui Vladimir Putin sarebbe malato. Il leader del Cremlino compirà 70 anni a ottobre.

