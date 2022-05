Torino, 30 mag. (LaPresse) – La “priorità assoluta” di Mosca è “la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk”. Lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una intervista all’emittente francese TFI aggiungendo che le due arre sono state riconosciute dalla Federazione russa come stati indipendenti. “Il nostro obiettivo, ovviamente, è cercare di spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori dalle regioni di Donetsk e Luhansk – ha proseguito – Non si tratta di una annessione, è un’operazione militare richiesta dagli stati sovrani delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Difendiamo le popolazioni e le aiutiamo a ripristinare la loro integrità territoriale”.

