Bruxelles, 30 mag. (LaPresse) – L’accordo sull’embargo al petrolio nel sesto pacchetto di sanzioni è praticamente concluso, “stabilizzato” nel suo impianto generale, mancano solo i dettagli tecnici da definire nei prossimi giorni. Lo riferisce una fonte diplomatica, al termine della riunione degli ambasciatori Ue. L’accordo si basa su uno stop all’oro nero russo da attuare in due fasi: la prima prevede il divieto di trasporto del greggio via mare, che rappresenta il due terzo dell’import, e la seconda il blocco degli oleodotti. “L’accordo è finalizzato, credo tutto sia già risolto e l’unità non si è mai persa in un solo momento”, ha affermato la fonte. “Ci sarà un impegno di solidarietà per i paesi più colpiti e a non alterare la stabilità del mercato interno da salvaguardare”, ha spiegato. Ma “le cose sono già indirizzate bene, c’è da lavorare su dettagli tecnici e il punto è che tutti ci stiamo staccando dal petrolio russo”. “La visione di insieme c’è quando si guardano le cose in prospettiva e si è fatta molta strada, non c’è pericolo che si arrivi al vertice di oggi con un nulla di fatto sulle sanzioni”.

