Milano, 30 mag. (LaPresse) – Nel colloquio telefonico avuta con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe sottolineato la “necessità di istituire un corridoio sicuro per l’esportazione di prodotti agricoli via mare”. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu secondo cui Erdogan sarebbe “fiducioso” sulla possibilità della ripresa del dialogo tra Kiev e Mosca, con la partecipazione dell’Onu, per un centro di controllo con sede a Istanbul.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata