Milano, 30 mag. (LaPresse) – La Procura nazionale anti terrorismo francese ha aperto un’inchiesta per crimini di guerra in merito alla morte del reporter Frédéric Leclerc-Imhoff, inviato per l’emittente Bfmtv, ucciso sulla strada di Lyssytchansk, nella regione di Severodonetsk, in Ucraina. Lo rivela la stessa emittente transalpina precisando che l’inchiesta è stata aperta per “attentato volontario alla vita di una persona protetta dal diritto internazionale del conflitto”, “attacco deliberato contro civili che non partecipano alle ostilità” e “attacco deliberato contro personale o veicoli impiegati nell’ambito di una missione umanitaria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata