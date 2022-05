Bruxelles, 30 mag. (LaPresse) – Fumata bianca al vertice Ue, dove i leader hanno raggiunto un accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nell’Ue. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Questo copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra”, scrive Michel in un tweet.

