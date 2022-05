Milano, 30 mag. (LaPresse) – Tre studenti sono finiti in ospedale dopo l’esplosione di una power bank (una batteria esterna per ricaricare smartphone e tablet) che si trovava all’interno di uno zaino. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 in una classe dell’istituto alberghiero Amerigo Vespucci di Milano. Sette in totale le persone coinvolte, di cui 7 studenti e un insegnante. Tra questi, una ragazza di 17 anni è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San Raffaele per un malore. Altri due 15enni, un maschio e una femmina, sono stati invece portati alla clinica De Marchi con lievi sintomi da inalazione di fumo. Sul posto sono intervenuti il 118 – con una automedica e due ambulanze – e la polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata