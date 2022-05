Milano, 30 mag. (LaPresse) – Salgono a otto gli indagati che, secondo la procura di Milano, avrebbero sottratto il patrimonio di Silvana Barbieri poi passato in eredità a Patrizia Reggiani, che ha scontato la sua condanna come mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci. In particolare, come anticipato da alcuni quotidiani, nell’atto di chiusura delle indagini notificato agli indagati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dalla pm Michela Bordieri, vengono contestati agli 8 indagati i reati di circonvenzione di incapace, peculato, furto di oggetti preziosi, induzione indebita. I destinatari dell’atto, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, sono Maurizio Giani avvocato ed esecutore testamentario di Silvana Barbieri, la madre di Patrizia Reggiani, Loredana Canò ex compagna di cella della Reggiani, l’amministratore di sostegno Daniele Pizzi, che poi è stato sospeso. Hanno ricevuto il decreto di conclusione delle indagini anche il broker dell’ex Lady Gucci Marco Chiesa, Marco Riva e Maria Angela Stimoli, considerati dai pm dei prestanome, oltre a Mario Wiel Marin e Marco Moroni, che avevano ricevuto l’incarico di valutare alcuni immobili di Silvana Barbieri. Dalle indagini della Guardia di Finanza di Milano è emerso che gli indagati avrebbero approfittato, con modalità differenti, della fragilità di Silvana Barbieri, deceduta nel 2019, e delle difficoltà della figlia Patrizia Reggiani, per appropriarsi dell’ingente patrimonio di famiglia.

