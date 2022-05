Milano, 30 mag. (LaPresse) -“Mi rivolgo a voi in prenditori, assumete di più e pagate di più, in particolare i giovani e fate attenzione al gap di genere”. Cosi Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, alla assemblea di Assolombarda, a Milano.

