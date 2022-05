Milano, 30 mag. (LaPresse) – Tra domenica e lunedì, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bosco Alto a Megliadino San Vitale ( Padova) per un’auto finita nel fossato contro il muretto d’ingresso di un’abitazione: deceduto il conducente 27enne. Lo si apprende dai vigili del fuoco.

