Genova, 30 mag. (LaPresse) – Il sindaco del comune di Aurigo, Luigino Dellerba, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di corruzione. Il primo cittadino del piccolo comune della Valle Impero è stato fermato dai militari in flagranza, insieme all’imprenditore Vincenzo Speranza, durante lo scambio di una busta contenente denaro contante per circa duemila euro. L’imprenditore avrebbe pagato la somma presumibilmente per essere agevolato nell’assegnazione di alcuni lavori. Ancora in corso approfondimenti e perquisizioni, a coordinare le indagini la procura di Imperia.

