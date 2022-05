Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Forza Italia è l’unico partito in Italia testimone dei principi liberali, cristiani, garantisti ed europeisti, siamo fondamentali per l’Italia. Come nel 1994 sento ancora adesso il dovere di scendere in campo per evitare che ci siano governi di incapaci”. Così Silvio Berlusconi in un’intervista al Tg5.

