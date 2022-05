Roma, 29 mag. (LaPresse) – “Abbiamo combattuto per un lungo anno e abbiamo raggiunto un traguardo storico. Il Monza non era mai stato in serie A e oggi ci è riuscito. E’ una grande gioia ed è una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza”. Così il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ai microfoni di SkySport dopo la prima promozione in Serie A centrata dal club brianzolo. “Adesso dobbiamo vincere lo scudetto e poi andare in Coppa dei Campioni, io sono abituato a vincere sempre”, conclude.

