Torino 29 mag. (LaPresse) – Francesco Bagnaia ha vinto il Gp d’Italia per la classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha preso il comando attorno a metà gara resistendo al ritorno del leader del mondiale Fabio Quartararo, secondo ma mai davvero vicino al piemontese. Completa il podio l’Aprilia di Aleix Espargaro. Out invece Enea Bastianini, scivolato senza riportare conseguenze. Nella top ten anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente quinto e sesto. Fuori dai primi dieci invece Fabio Di Giannantonio, solo undicesimo dopo esser scattato dalla pole position. Per ‘Pecco’ si tratta del secondo successo in questa stagione.

