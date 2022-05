Roma, 29 mag. (LaPresse) – “Tutta Forza Italia si riconosce nelle posizioni indicate dal presidente Berlusconi, unica guida politica del movimento. La sua decisione di essere in campo da protagonista nella prossima campagna elettorale è stata accolta con straordinario entusiasmo da tutti i dirigenti presenti a Napoli. Le immagini di quel giorno rappresentano la miglior smentita di presunte frizioni interne. Come lo rappresenta l’impegno di tutti i dirigenti e militanti nella campagna elettorale amministrativa in corso, con i sondaggi che danno Fi in costante crescita di consensi”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata