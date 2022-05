Torino, 29 mag. (LaPresse) – “Non mi sembra vero, non ho parole. E’ davvero straordinario”. Sono le prime parole di Jai Hindley dopo il trionfo nella 105/a edizione del Giro d’Italia. “Ho avuto moltissimo stress in quest’ultima settimana, volevo mettermi nella posizione per conquistare la maglia rosa. Ieri ero piuttosto agitato pensando a oggi però ce l’ho fatta, indossare la maglia rosa l’ultima tappa è incredibile – ha proseguito il corridore australiano ai microfoni di Rai Sport – L’anno scorso è stato davvero duro, tornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a combattere per la vittoria finale in questa corsa. E’ stato davvero emozionante per me conquistare la maglia rosa il penultimo giorno”.

