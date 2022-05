Roma, 28 mag. (LaPresse) – L’Ucraina “non ha bisogno” di “un’alternativa” all’ingresso in Ue. Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al giornale olandese Nieuwsuur. Lo riporta Ukrinform. “Abbiamo solo bisogno del sostegno di questi paesi”, ha aggiunto Zelensky. Il riferimento è alla proposta avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron di una comunità politica europea per i paesi che non sono membri ufficiali dell’Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata