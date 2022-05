Roma, 28 mag. (LaPresse) – “A Salvini consiglio molta prudenza. Andare a Mosca non è una cosa da tour estivo, ma un po’ più complicata. Ci sarà un motivo se fino a oggi dell’alleanza occidentale non ci è ancora andato nessuno”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite della rassegna ‘Forum in Masseria’. “Dopo la performance della trasferta in Polonia, andare anche a Mosca…”, ha aggiunto ancora Di Maio.

