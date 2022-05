Roma, 28 mag. (LaPresse) – “L’interazione tra Russia e Stati Uniti” per quanto riguarda il trattato Start “non è stata interrotta”. Lo ha detto in un’intervista alla Tass il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri, Vladimir Yermakov. “Ci aspettiamo che tale lavoro continui fino alla fine del trattato, che è stato prorogato fino a febbraio 2026”, ha aggiunto.

