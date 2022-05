Roma, 27 mag. (LaPresse) – Il capo delle truppe di radioterapia, protezione chimica e biologica delle forze armate della Russia Igor Kirillov, ha affermato che la Russia chiede all’Oms di indagare sull’attività di laboratori in Nigeria finanziati dagli Usa in riferimento alla diffusione del vaiolo delle scimmie. “Secondo le informazioni disponibili, almeno quattro laboratori biologici controllati da Washington operano in Nigeria”, ha affermato Kirillov, citato dalla Tass, e “secondo l’Oms, il ceppo dell’Africa occidentale dell’agente eziologico del vaiolo delle scimmie è stato portato proprio dalla Nigeria”.

